Египетского борца Эльсайеда задержали за домогательства на Олимпиаде в Париже 9 августа, 18:58 Мохамед Эльсайед. Обложка © olympedia.org

В Париже полиция задержала борца из олимпийской сборной Египта, которого обвинили в пьяных домогательствах к женщине в одном из кафе французской столицы. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным Reuters, речь идёт о 26-летнем Мохамеде Эльсайеде. Спортсмен дошёл только до 1/8 финала на Олимпиаде, он не смог пробиться дальше и вылетел с соревнований. Если вина атлета будет доказана, то его могут дисквалифицировать пожизненно. Эльсайед известен на своей родине, так как смог получить бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Токио.

Ранее сообщалось, что немецкую легкоатлетку Малайку Миамбо увезли на инвалидной коляске после завоевания серебра на Олимпийских играх в Париже. Спортсменку подкосил коронавирус, которым она переболела несколько месяцев назад. После победы на соревнованиях Миамбо пробежала круг почёта, а позже сообщила тренеру, что не может дышать.

Авторы Татьяна Миссуми