Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России 9 августа, 16:30 Мессенджер Signal заблокирован в РФ. Обложка © ТАСС / DPA / Wolfram Kastl

Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Signal на территории России из-за неоднократных нарушений им законодательства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях", — уточняется в заявлении.

Ранее Life.ru рассказывал, что YouTube перестал открываться у целого ряда пользователей в России: люди жалуются, что доступа нет как к мобильному приложению, так и к веб-версии. Посмотреть ролики можно только при помощи VPN.

Авторы Татьяна Миссуми