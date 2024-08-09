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Регион

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России

9 августа, 16:30
Мессенджер Signal заблокирован в РФ. Обложка © ТАСС / DPA / Wolfram Kastl

Мессенджер Signal заблокирован в РФ. Обложка © ТАСС / DPA / Wolfram Kastl

Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Signal на территории России из-за неоднократных нарушений им законодательства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях", — уточняется в заявлении.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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