На караоке Чумакова подали в суд и требуют выплатить 430 тысяч рублей
Российский певец Алексей Чумаков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexchumakoff
На бизнес певца Алексея Чумакова подали в суд. Принадлежащее артисту караоке хотят обязать выплачивать сумму порядка 500 тысяч рублей, выяснил SHOT.
По данным телеграм-канала, под судебный удар попало караоке Jimmy Poy в самом центре Москвы в Лубянском проезде. Истец — "Стройэнергокомплект" — предприятие, занимающееся инженерными коммуникациями. Строители говорят, что компания Чумакова уже два года не может оплатить задолженность по договору в 354 тысячи, поэтому теперь должна ещё и оплатить 75 тысяч процентов за доставленные неудобства. Итого 429 тысяч. В беседе с SHOT Чумаков заявил, что у него нет никакого караоке, хотя певец имеет в нём 45% и регулярно там выступал.
Ранее Алексей Чумаков высказался по поводу развода певицы Алсу и её супруга, бизнесмена Яна Абрамова, встав на защиту последнего. Артист сообщил, что общается с ними обоими, но откровенные разговоры с Абрамовым ведёт чаще. По его словам, предприниматель совершенно точно не завёл себе отношений на стороне и всем сердцем хочет сохранить семью.