На караоке Чумакова подали в суд и требуют выплатить 430 тысяч рублей

По данным телеграм-канала, под судебный удар попало караоке Jimmy Poy в самом центре Москвы в Лубянском проезде. Истец — "Стройэнергокомплект" — предприятие, занимающееся инженерными коммуникациями. Строители говорят, что компания Чумакова уже два года не может оплатить задолженность по договору в 354 тысячи, поэтому теперь должна ещё и оплатить 75 тысяч процентов за доставленные неудобства. Итого 429 тысяч. В беседе с SHOT Чумаков заявил, что у него нет никакого караоке, хотя певец имеет в нём 45% и регулярно там выступал.