У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ нашли целый багажник денег
У бухгалтера поставщика продуктов ВСУ обнаружили в машине более 4,7 млн евро
Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Обложка © Telegram / БЕБ
Более 4,7 миллиона евро неучтённых купюр нашли в багажнике автомобиля бухгалтера компании-поставщика, которая обеспечивала ВСУ продуктами. Теперь фирму обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе бюро экономической безопасности.
Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Фото © Telegram / БЕБ
"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для минобороны детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности", — говорится в сообщении.
Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Фото © Telegram / БЕБ
Женщина перевозила деньги в авто и в дальнейшем хотела из спрятать, однако правда вскрылась в связи с проведением следственных мероприятий. В ведомстве ответили, что за год компания поставила украинской армии продуктов на 14,5 миллиарда гривен (более 340 млн долларов). В бухгалтерии завышали стоимость товаров и меняли номенклатуру, что позволило уйти от налогов на такую круглую сумму.
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