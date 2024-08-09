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9 августа, 19:11

У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ нашли целый багажник денег

У бухгалтера поставщика продуктов ВСУ обнаружили в машине более 4,7 млн евро

Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Обложка © Telegram / БЕБ

Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Обложка © Telegram / БЕБ

Более 4,7 миллиона евро неучтённых купюр нашли в багажнике автомобиля бухгалтера компании-поставщика, которая обеспечивала ВСУ продуктами. Теперь фирму обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе бюро экономической безопасности.

Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Фото © Telegram / БЕБ

Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Фото © Telegram / БЕБ

"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для минобороны детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности", — говорится в сообщении.

Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Фото © Telegram / БЕБ

Деньги, найденные в авто бухгалтера поставщика продуктов ВСУ. Фото © Telegram / БЕБ

Женщина перевозила деньги в авто и в дальнейшем хотела из спрятать, однако правда вскрылась в связи с проведением следственных мероприятий. В ведомстве ответили, что за год компания поставила украинской армии продуктов на 14,5 миллиарда гривен (более 340 млн долларов). В бухгалтерии завышали стоимость товаров и меняли номенклатуру, что позволило уйти от налогов на такую круглую сумму.

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Ранее Life.ru сообщал, что мэра одного из портовых городов Одесской области задержали за попытку незаконно завладеть базой отдыха с целью дальнейшей её перепродажи. Жулика поймали в момент получения 30 тысяч долларов задатка от покупателей турбазы. В настоящее время продолжается расследование по делу. Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Александра Мышляева
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