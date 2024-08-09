Ячейку сектантов религиозного движения "Фалуньгун"* разгромили в Краснодарском крае — к членам организации нагрянули с обысками силовики. Об этом пишет SHOT.

Ячейку сектантов религиозного движения "Фалуньгун"* обнаружили на Кубани. Видео © SHOT

Уголовное дело в отношении сектантов завели ещë 26 июля. Обыски были проведены по 19 адресам у членов и руководителей движения — в Краснодаре, Новороссийске, Темрюке и других городах. В результате у сектантов обнаружили и изъяли множество экземпляров запрещëнной литературы, в частности, книги "Фалунь Дафа*" и "Фалунь Гун"*.

Движение "Фалуньгун"* было основано в Китае в 1992 году, изначально доктрина организации резко критиковала Комммунистическую партию Китая и призывала к свержению власти в КНР. Позже при поддержке властей США была создана сеть из 75 ячеек секты в других странах, в том числе и в России. В основе идеологии деструктивного движения лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма и даосизма. В России "Фалуньгунь"* с 2020 года находится в реестре нежелательных организаций, представляющих угрозу безопасности РФ.

Ранее сообщалось о задержании лидера и членов тоталитарной секты "Фалуньгун"* в Москве. Силовики провели обыски в пяти квартирах, где проживали подозреваемые. Один из желающих стать полноправным членом секты заявил правоохранителям, что никакой противоправной деятельностью участники не занимаются, а "просто делают упражнения, и всё".