Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 19:02

Снуп Догг открыл первый в истории Олимпийских игр турнир по брейкингу

Снуп Догг на открытии олимпийского турнира по брейкингу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / snoopdogg

Снуп Догг на открытии олимпийского турнира по брейкингу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / snoopdogg

Американский рэпер Снуп Догг стал главной звездой церемонии открытия дебютных соревнований по брейкингу на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Музыкант первым взошёл на танцевальную площадку и произвёл три удара деревянным посохом — традиционный символ старта турнира.

Зрители встретили автора хита Smoke Weed Everyday бурными овациями. Исполнитель позабавил публику несколькими движениями, после чего уступил платформу участникам первого в истории Игр турнира по брейкингу.

Снуп Догг на открытии олимпийского турнира по брейкингу. Видео © X / Thuc Nhi Nguyen

За два комплекта олимпийских наград в новой дисциплине поборются 16 мужчин и 16 женщин. Состязание выстроено в формате батлов продолжительностью 60 секунд. Задача атлетов — импровизировать под треки диджея, в то время как судьям предстоит оценить их технику и разнообразие движений.

Россию не отменишь: "Лебединое озеро" Чайковского произвело фурор на Олимпиаде в Париже
Россию не отменишь: "Лебединое озеро" Чайковского произвело фурор на Олимпиаде в Париже

Фанаты Снуп Догга смогут ещё раз насладиться харизмой рэпера на церемонии закрытия ОИ-2024, которая состоится уже 11 августа. Компанию американцу составят такие звёзды мировой сцены, как Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Знаменитости
  • Спорт
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров