Снуп Догг открыл первый в истории Олимпийских игр турнир по брейкингу
Снуп Догг на открытии олимпийского турнира по брейкингу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / snoopdogg
Американский рэпер Снуп Догг стал главной звездой церемонии открытия дебютных соревнований по брейкингу на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Музыкант первым взошёл на танцевальную площадку и произвёл три удара деревянным посохом — традиционный символ старта турнира.
Зрители встретили автора хита Smoke Weed Everyday бурными овациями. Исполнитель позабавил публику несколькими движениями, после чего уступил платформу участникам первого в истории Игр турнира по брейкингу.
Снуп Догг на открытии олимпийского турнира по брейкингу. Видео © X / Thuc Nhi Nguyen
За два комплекта олимпийских наград в новой дисциплине поборются 16 мужчин и 16 женщин. Состязание выстроено в формате батлов продолжительностью 60 секунд. Задача атлетов — импровизировать под треки диджея, в то время как судьям предстоит оценить их технику и разнообразие движений.
Фанаты Снуп Догга смогут ещё раз насладиться харизмой рэпера на церемонии закрытия ОИ-2024, которая состоится уже 11 августа. Компанию американцу составят такие звёзды мировой сцены, как Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers.