США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн
Вашингтон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $125 миллионов. Об этом сообщил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.
"США объявляют сегодня о новом пакете военной помощи Украине. Он на $125 млн", — сказал Кирби.
Уточняется, что в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракеты Stinger, а также противотанковые ракеты AT-4, TOW и Javelin.
Ранее стало известно, что США подготовили два новых пакета с вооружениями для Незалежной на $1,7 млрд. Первый пакет на $200 миллионов включает ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS и другие снаряды. А во второй на $1,5 млрд входят средства ПВО.
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