США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн 

Вашингтон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $125 миллионов. Об этом сообщил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

"США объявляют сегодня о новом пакете военной помощи Украине. Он на $125 млн", — сказал Кирби.

Уточняется, что в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракеты Stinger, а также противотанковые ракеты AT-4, TOW и Javelin.