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6 августа, 06:34

"Нет желания": Запад не хочет тратить триллион долларов на восстановление Украины, признали в США

WSJ: Запад не хочет спонсировать восстановление Украины после конфликта

Запад не хочет финансировать дорогостоящее восстановление Украины после окончания конфликта, признал бывший операционный директор Агентства по международному развитию США (USAID) Макс Приморац в колонке для The Wall Street Journal. По его словам, расходы на это могут составить порядка триллиона долларов.

"[В США и Европе] нет никакого желания использовать доллары налогоплательщиков для того, чтобы финансировать реконструкцию Киева", — отметил автор.

Бывший высокопоставленные сотрудник USAID отметил, что для начала восстановления Киев должен будет выполнить ряд условий — например, провести экономические реформы, приватизацию и ликвидировать порядка 3,5 тысячи государственных предприятий. Также Незалежной придётся "открыть свой энергетический, сельскохозяйственный, технологический и оборонный сектора для инвесторов США", считает он.

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Ранее Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги Украины до уровня "SD" (выборочный дефолт). Причиной стала невыплата Киевом 1 августа купонного дохода по еврооблигациям в связи с запущенным процессом реструктуризации. В Незалежной уже предрекают республике скорое банкротство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Матвей Константинов
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