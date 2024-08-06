"Нет желания": Запад не хочет тратить триллион долларов на восстановление Украины, признали в США

Запад не хочет финансировать дорогостоящее восстановление Украины после окончания конфликта, признал бывший операционный директор Агентства по международному развитию США (USAID) Макс Приморац в колонке для The Wall Street Journal. По его словам, расходы на это могут составить порядка триллиона долларов.

"[В США и Европе] нет никакого желания использовать доллары налогоплательщиков для того, чтобы финансировать реконструкцию Киева", — отметил автор.