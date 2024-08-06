"Нет желания": Запад не хочет тратить триллион долларов на восстановление Украины, признали в США
WSJ: Запад не хочет спонсировать восстановление Украины после конфликта
Запад не хочет финансировать дорогостоящее восстановление Украины после окончания конфликта, признал бывший операционный директор Агентства по международному развитию США (USAID) Макс Приморац в колонке для The Wall Street Journal. По его словам, расходы на это могут составить порядка триллиона долларов.
"[В США и Европе] нет никакого желания использовать доллары налогоплательщиков для того, чтобы финансировать реконструкцию Киева", — отметил автор.
Бывший высокопоставленные сотрудник USAID отметил, что для начала восстановления Киев должен будет выполнить ряд условий — например, провести экономические реформы, приватизацию и ликвидировать порядка 3,5 тысячи государственных предприятий. Также Незалежной придётся "открыть свой энергетический, сельскохозяйственный, технологический и оборонный сектора для инвесторов США", считает он.
Ранее Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги Украины до уровня "SD" (выборочный дефолт). Причиной стала невыплата Киевом 1 августа купонного дохода по еврооблигациям в связи с запущенным процессом реструктуризации. В Незалежной уже предрекают республике скорое банкротство.
Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov