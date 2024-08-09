Гигантские булыжники едва не раздавили россиян в Турции
NTV: Двое россиян ранены в результате камнепада в турецком каньоне Саклыкент
Эвакуация пострадавших. Обложка © X / Söz Bursa
Камнепад произошёл 9 августа в турецкой провинции Мугла. Под градом из булыжников оказались посетители каньона Саклыкент. Ранениями отделались два российских туриста, сообщил местный телеканал NTV.
Для эвакуации пострадавших к месту инцидента были направлены медицинская бригада и спасатели столичного муниципалитета. Врачи установили, что путешественники отделались переломами. Россиян госпитализировали. Вход в каньон временно закрыт в целях безопасности.
Подготовка к эвакуации пострадавших. Фото © X / FETHİYE HABER
Схожий случай недавно произошёл на склоне Ключевского вулкана на Камчатке. Внезапный камнепад застал врасплох двоих мужчин и женщину на высоте четырёх километров. Пострадавших эвакуировали на вертолёте.