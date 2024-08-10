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Регион
9 августа, 22:53

В Курской области начали предоставлять выплаты пострадавшим жителям

В Курской области начали процедуру оформления единовременных выплат пострадавшим жителям. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

"Начинаем процедуру оформления единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули своё жильё. Подписал соответствующее распоряжение", — написал врио губернатора в телеграм-канале.

В видеообращении Смирнов отметил, что выплаты по первым спискам начинают предоставлять уже в ночь на 10 августа.

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Смирнов: Прибывающих в ПВР Курской области становится всё больше

Напомним, Курская область получит 220 млн рублей из федерального бюджета на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания. В секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова отметили, что это не единственная оперативная мера для региона.

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VK / Курская область

Артур Лапсаков
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