В Курской области начали предоставлять выплаты пострадавшим жителям

В Курской области начали процедуру оформления единовременных выплат пострадавшим жителям. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

"Начинаем процедуру оформления единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули своё жильё. Подписал соответствующее распоряжение", — написал врио губернатора в телеграм-канале.

В видеообращении Смирнов отметил, что выплаты по первым спискам начинают предоставлять уже в ночь на 10 августа.