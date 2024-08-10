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10 августа, 02:37

Генконсульство в США добивается телефонного разговора с россиянином Петровым

Дипломаты пытаются получить консульский доступ и телефонный разговор с экстрадированным в США гражданином России Артуром Петровым. Об этом сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

"Запрашиваем телефонный контакт, где находится, в каком изоляторе. Прежде всего, телефонный разговор", — приводит слова Захарова РИА "Новости".

Генконсул добавил, что Вашингтон направил уведомление об экстрадиции россиянина.

Арестованного на Кипре россиянина Петрова экстрадировали в США
Арестованного на Кипре россиянина Петрова экстрадировали в США

Life.ru рассказывал, что Артур Петров был задержан на Кипре в августе 2023 года по запросу США. Весной 2024-го кипрский апелляционный суд одобрил его экстрадицию. Мужчину обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведённой в Соединённых Штатах микроэлектроники после начала спецоперации.

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Wikipedia / Gryffindor

Артур Лапсаков
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