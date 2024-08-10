Генконсульство в США добивается телефонного разговора с россиянином Петровым

Дипломаты пытаются получить консульский доступ и телефонный разговор с экстрадированным в США гражданином России Артуром Петровым. Об этом сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

Life.ru рассказывал, что Артур Петров был задержан на Кипре в августе 2023 года по запросу США. Весной 2024-го кипрский апелляционный суд одобрил его экстрадицию. Мужчину обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведённой в Соединённых Штатах микроэлектроники после начала спецоперации.