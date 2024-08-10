Секретная служба США оцепила Белый дом из-за подозрительного предмета
Секретная служба США оцепила территорию у Белого дома для проверки подозрительного предмета. Об этом сообщили в ведомстве.
"Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета", — приводит сообщение РИА "Новости".
Въезды к зданию американской администрации были заблокированы.
Оцепленная территория у Белого дома. Видео © X / NewsWire
Ранее Life.ru рассказывал, что cамолёт Дональда Трампа направили в другой аэропорт из-за технической неисправности. Политик направлялся на митинг в штате Монтана.
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