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2 августа, 21:28

Роу пообещал изменения в Секретной службе США после покушения на Трампа

Секретная служба США собирается совершить серию изменений в работе спецслужбы, чтобы таких провалов, как при покушении на экс-президента страны Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, больше не было. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Рональд Роу.

"Секретная служба берёт на себя всю ответственность за трагические события 13 июля. Это был провал задания. Единственная обязанность нашего агентства — следить за тем, чтобы охраняемые нами лица никогда не подвергались опасности. Мы не справились с этой задачей в Батлере, и я работаю над тем, чтобы этот провал не повторился", — рассказал Роу.

Теперь и.о. главы Секретной службы нацелен на то, чтобы для охраны лиц были задействованы все ресурсы.

Появились удивительные подробности в деле о покушении на Дональда Трампа
Появились удивительные подробности в деле о покушении на Дональда Трампа

Напомним, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте. Журналист Такер Карлсон считает, что после этого инцидента всё изменилось, а Трамп стал лидером нации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Анатолий Симоненко
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