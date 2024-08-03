Роу пообещал изменения в Секретной службе США после покушения на Трампа

Секретная служба США собирается совершить серию изменений в работе спецслужбы, чтобы таких провалов, как при покушении на экс-президента страны Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, больше не было. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Рональд Роу.

"Секретная служба берёт на себя всю ответственность за трагические события 13 июля. Это был провал задания. Единственная обязанность нашего агентства — следить за тем, чтобы охраняемые нами лица никогда не подвергались опасности. Мы не справились с этой задачей в Батлере, и я работаю над тем, чтобы этот провал не повторился", — рассказал Роу.