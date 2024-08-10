Экс-глава YouTube трагически умерла после двух лет борьбы с раком Экс-гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки умерла после двух лет борьбы с раком 10 августа, 08:36 Сьюзен Воджицки. Обложка © ТАСС / ЕРА

Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки ушла из жизни после двухлетней борьбы с раковым заболеванием, ей было 56 лет. Об этом сообщил в соцсети Х гендиректор Google Сундар Пичаи.

"Невероятно опечален потерей моего дорогого друга Сьюзен Воджицки, которая два года боролась с раком. Она играла такую ​​же важную роль в истории Google, как и кто-либо другой, и трудно представить мир без неё", — написал он.

Воджицки стояла во главе YouTube в период с 2014 по 2023 годы, дольше неё никто не занимал этот пост. Также она принимала активное участие в создании Google, став в компании менеджером по маркетингу. Именно Воджицки предложила руководству организации купить YouTube, понимая перспективность развития видеохостинга.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах скончался родившийся в Шанхае американский учёный Ли Чжэндао, который получил Нобелевскую премию в возрасте 31 года. Он умер в своём доме, расположенном в Сан-Франциско.

Авторы Татьяна Миссуми