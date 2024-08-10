Глава Сергиева Посада задержан из-за взятки в 15 млн за молчание о "мёртвых душах" в МФЦ Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов задержан за взятку в 15 млн руб 10 августа, 08:40 Дмитрий Акулов. Обложка © Администрация Сергиево-Посадского городского округа

В Московской области полиция задержала главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ, которых подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемого в получении взятки, а также в отношении руководителя местного МФЦ, подозреваемой в даче взятки и мошенничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ)", — говорится в тексте.

По данным следствия, Акулов получал деньги от начальницы МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского г.о.", оказывая ей покровительство и попустительство по службе. За период с января 2019 по июль 2024 года сумма взяток составила не менее 15 миллионов рублей.

Также глава МФЦ фиктивно трудоустроила в своё учреждение на различные должности не менее пяти номинальных сотрудников, за которых она получала заработную плату себе в карман. За пять лет ущерб бюджету составил по данному эпизоду более 15 миллионов рублей. Начальницу МФЦ уже арестовали, в отношении главы городского округа мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы приговорили к реальным срокам пять бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда РФ и их сообщника, которые попались на взятке более чем в 190 миллионов рублей.

Авторы Татьяна Миссуми