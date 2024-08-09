Пять бывших топ-менеджеров ПФР приговорены к реальным срокам за взятку в 190 млн Суд приговорил бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда к срокам от 11 до 13 лет 9 августа, 13:41 Бывшие сотрудники Пенсионного фонда РФ в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Пресненский суд Москвы приговорили к реальным срокам пять бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда РФ и их сообщника, которые попались на взятке более чем в 190 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

К тюремному сроку приговорены бывшие начальники департаментов Пенсионного ведомства: Евгений Никитин – 13 лет колонии строгого режима, Константин Янкин — 11 лет, а Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян отправятся за решётку на 12 лет.

"Суд назначил наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 190 762 500 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций, а также полномочий представителя власти сроком на 10 лет", – уточнили в инстанции.

Ещё один обвиняемый по делу получил шесть лет тюрьмы со штрафом в 10 миллионов рублей, речь идёт о Дмитрии Радченко.

Как доказало следствие, в 2016-2019 годах бывшие топ-менеджеры Пенсионного фонда получили взятки за заключение ведомством госконтрактов с компаниями "Техносерв" и "Редсис", сумма договоров достигала 18 миллиардов рублей. Владельцы данных организаций Алексей Ананьев и Сергей Гордеев до сих пор находятся в розыске.

Авторы Татьяна Миссуми