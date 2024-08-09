Пять бывших топ-менеджеров ПФР приговорены к реальным срокам за взятку в 190 млн
Суд приговорил бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда к срокам от 11 до 13 лет
Бывшие сотрудники Пенсионного фонда РФ в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Пресненский суд Москвы приговорили к реальным срокам пять бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда РФ и их сообщника, которые попались на взятке более чем в 190 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
К тюремному сроку приговорены бывшие начальники департаментов Пенсионного ведомства: Евгений Никитин – 13 лет колонии строгого режима, Константин Янкин — 11 лет, а Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян отправятся за решётку на 12 лет.
"Суд назначил наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 190 762 500 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций, а также полномочий представителя власти сроком на 10 лет", – уточнили в инстанции.
Ещё один обвиняемый по делу получил шесть лет тюрьмы со штрафом в 10 миллионов рублей, речь идёт о Дмитрии Радченко.
Как доказало следствие, в 2016-2019 годах бывшие топ-менеджеры Пенсионного фонда получили взятки за заключение ведомством госконтрактов с компаниями "Техносерв" и "Редсис", сумма договоров достигала 18 миллиардов рублей. Владельцы данных организаций Алексей Ананьев и Сергей Гордеев до сих пор находятся в розыске.
Ранее сообщалось, что экс-начальника главного управления связи Вооружённых Сил (ВС) России Вадима Шамарина задержали по обвинению в получении взятки в размере 36 миллионов от начальника пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. Экс-военный сознался в получении 19 миллионов, но завил, что это вовсе не взятка.