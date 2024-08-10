В Донецкой Народной Республике накануне стартовал двухдневный фестиваль музыки и кино "Рождённый в сердце Макеевки!", посвящённый пионеру русского кино Александру Ханжонкову. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику режиссёра, в этом году отмечается его 147-летие.

В ДНР открылся фестиваль музыки и кино "Рождённый в сердце Макеевки!". Видео © Telegram / Донецкое агентство новостей

Возложение цветов к памятнику пионеру русского кино Александру Ханжонкову. Фото © Донецкое агентство новостей

Возложение цветов к памятнику пионеру русского кино Александру Ханжонкову. Фото © Донецкое агентство новостей

Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Помимо того, состоялась торжественная часть с выступлением творческих коллективов. Как рассказали организаторы акции Донецкому агентству новостей, для детей предусмотрены игровая программа и мастер-класс по актёрскому мастерству.

Фестиваль музыки и кино "Рождённый в сердце Макеевки!". Фото © Донецкое агентство новостей

После открытия фестиваля прошёл кинопоказ фильма "Девчата", который жители сами выбрали в ходе голосования. Также были созданы выставки работ победителей конкурса афиш и плакатов кинематографии "Синема" и рисунков по мотивам сказок. Кстати, на мастер-классах участники изготовили сувениры "С любовью к кино" и брелоки с персонажами мультфильмов.

Работы, представленные на выставке фестиваля музыки и кино "Рождённый в сердце Макеевки!". Фото © Донецкое агентство новостей

Работы, представленные на выставке фестиваля музыки и кино "Рождённый в сердце Макеевки!". Фото © Донецкое агентство новостей

Работы, представленные на выставке фестиваля музыки и кино "Рождённый в сердце Макеевки!". Фото © Донецкое агентство новостей

Работы, представленные на выставке фестиваля музыки и кино "Рождённый в сердце Макеевки!". Фото © Донецкое агентство новостей

Возложение цветов к памятнику пионеру русского кино Александру Ханжонкову. Фото © Донецкое агентство новостей

На мероприятии присутствовали представители администрации города и района, отдела культуры и многие общественники. Фестиваль проводится в рамках ежегодной культурно-просветительской акции "Дни Ханжонкова на Родине" при содействии Президентского фонда культурных инициатив. Там передали сборную сцену учреждению, где прошёл фестиваль.

Памятник пионеру русского кино Александру Ханжонкову. Фото © Донецкое агентство новостей

Напомним, что Александр Ханжонков — это российский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссёр и сценарист, который к тому же считается пионером русского кино. Он родился 8 августа 1877 года в посёлке Верхне-Ханжонковский (ныне посёлок имени Ханжонкова) под Макеевкой. Мероприятия в его честь проводятся уже много лет подряд.

Памятник пионеру русского кино Александру Ханжонкову. Фото © Донецкое агентство новостей