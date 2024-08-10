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10 августа, 09:48

Врач назвала 2 мерзкие опасности для туристов в отелях

Врач Чернышёва: В отелях стоит опасаться клопов и грибка

Туристам, предпочитающим отдыхать в отеле, назвали две главные опасности, которые могут поджидать в гостиничном номере. Они не только доставят большой дискомфорт и омрачат отпуск, но и могут навредить здоровью. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышёва в беседе с "Вечерней Москвой".

Распространённой проблемой в отелях являются клопы. Не все гостиницы подходят к уборке номеров должным образом, поэтому в постели или в шкафах порой можно встретить непрошеных гостей.

"Они кусают, издают зловонные ароматы, их прикосновения способны вызвать зуд. Клопы, как и тараканы, могут перекочевать на ваши личные вещи и переехать из гостиницы в ваше жилище", — отметила доктор.

Если вы заметили в своём номере этих насекомых, следует немедленно собрать и вынести оттуда свои вещи, а также потребовать у персонала переселить вас в другую комнату. Однако клопы ещё не так страшны, по сравнению с грибком. По словам врача, чаще всего его можно встретить в ванной комнате. Чтобы избежать заражения, следует всегда использовать резиновую обувь во время водных процедур.

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Как понять, что у вас проблемы в постели: 7 сигналов, указывающих на клопов и прочую дрянь

"Например, если до вас в номере проживал человек с грибком ногтей, а горничная недостаточно хорошо продезинфицировала углы и полы, а вы ещё умудрились босиком походить, то коварная болячка вам обеспечена", — предупредила Чернышёва.

Ранее Life.ru рассказывал, по каким следам можно вычислить в квартире клопов. Их наличие можно обнаружить по чёрным точкам и коричневым пятнам на подушках, креслах и постельном белье. При этом не стоит бояться клопов в местах с хорошим освещением, так как они не любят свет и не вылезут к нему.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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