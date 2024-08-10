В Роснедрах назвали регион, который сможет обеспечить страну марганцем

В Запорожской области разработка Больше-Токмакского месторождения в будущем позволит обеспечить Россию собственным марганцевым сырьём. Об этом сообщил советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник.

"Если говорить о планах, то в первую очередь хочется отметить Больше-Токмакское месторождение марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 миллиарда тонн. В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьём", — приводит РИА "Новости" слова Олейника.

В настоящее время РФ закрывает свои потребности в марганцевом сырье практически полностью за счёт импорта. Тем временем в недрах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей заключены также каменный уголь, запасы которого оцениваются в 35,5 миллиарда тонн, железные руды (3,5 миллиарда тонн), поваренная соль (17,2 миллиарда тонн), бентонит и каолин, рассказал представитель ведомства.

Олейник пояснил, что в настоящее время можно говорить только о разнообразии и значительности сырьевой базы новых регионов, а для качественной и количественной характеристики необходимо провести огромную работу по переоценке в соответствии с нормами, действующими в РФ.