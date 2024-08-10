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Регион
10 августа, 10:04

В Роснедрах назвали регион, который сможет обеспечить страну марганцем

Советник главы Роснедр: Запорожская область может обеспечить Россию марганцем

В Запорожской области разработка Больше-Токмакского месторождения в будущем позволит обеспечить Россию собственным марганцевым сырьём. Об этом сообщил советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник.

"Если говорить о планах, то в первую очередь хочется отметить Больше-Токмакское месторождение марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 миллиарда тонн. В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьём", — приводит РИА "Новости" слова Олейника.

В настоящее время РФ закрывает свои потребности в марганцевом сырье практически полностью за счёт импорта. Тем временем в недрах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей заключены также каменный уголь, запасы которого оцениваются в 35,5 миллиарда тонн, железные руды (3,5 миллиарда тонн), поваренная соль (17,2 миллиарда тонн), бентонит и каолин, рассказал представитель ведомства.

Олейник пояснил, что в настоящее время можно говорить только о разнообразии и значительности сырьевой базы новых регионов, а для качественной и количественной характеристики необходимо провести огромную работу по переоценке в соответствии с нормами, действующими в РФ.

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Напомним, в конце июня Евросоюз (ЕС) утвердил 14-й пакет санкций против нашей страны. В этом пакете содержится запрет на импорт гелия из России и экспорт марганцевых руд.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Дарья Нарыкова
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