Глава МВД Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил с докладом на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в Минске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в телеграм-канале.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Фото © Telegram / Ирина Волк

В ходе общения с коллегами он назвал Совет министров внутренних дел многосторонней площадкой для конструктивного обсуждения вопросов правоохранительного спектра. А также подчеркнул, что одним из эффективных инструментов сотрудничества соответствующих компетентных органов государств-участников СНГ остаётся Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью.

"В текущем году началась успешная её реализация на очередной пятилетний период. С января по июнь проведено восемь комплексных согласованных и совместных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе ежегодная операция "Розыск". Так, в Российской Федерации установлено местонахождение 213 лиц, разыскиваемых министерствами внутренних дел иностранных государств", — уточнил глава МВД РФ.

Колокольцев выступил на заседании глав МВД стран СНГ в Минске. Видео © Telegram / Ирина Волк

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Фото © Telegram / Ирина Волк

Он также выразил уверенность в эффективности мероприятий программы, особенно в актуальных сферах противодействии терроризму, экстремизму, киберпреступности и незаконной миграции.

В Минске глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы. Фото © МВД МЕДИА

В Минске глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы. Фото © МВД МЕДИА

В Минске глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы. Фото © МВД МЕДИА

В рамках рабочей поездки Колокольцев также возложил цветы к монументу Победы. Он венчает изображение ордена Победы, а под землёй окружён кольцевой обходной галереей, переходящей в мемориальный зал.