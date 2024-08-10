Появилось видео смертоносного налёта дуэта асов на "Су-шках" на лагерь ВСУ под Курском
МО РФ: Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по скоплениям ВСУ в курском приграничье
Атака российских истребителей Су-30см и Су-35с по войскам Украины. Обложка © Минобороны России
Российские истребители Су-30см и Су-35с воздушно-космических сил РФ мощно разгромили киевского врага в Курской области. Дуэт крылатых нанёс удар в ночное время по скоплению живой силы ВСУ, сообщает Минобороны России.
Момент атаки истребителей Су-30см и Су-35с по ВСУ. Обложка © Минобороны России
Асы смогли уничтожить технику украинской армии, которая находилась в приграничных районах под Курском. Удар нанесли по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведчики подтвердили уничтожение целей, после чего крылатый дуэт вернулся на аэродром вылета.
Истребители Су-30см и Су-35с ВС РФ. Обложка © Минобороны России
Ранее Life.ru рассказал о том, что Иркутский авиационный завод изготовил новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Партия крылатых машин уже отправилась на фронт для выполнения боевых задач. Перед отлётом самолёты прошли все наземные и лётные испытания.