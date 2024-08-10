Появилось видео смертоносного налёта дуэта асов на "Су-шках" на лагерь ВСУ под Курском

Российские истребители Су-30см и Су-35с воздушно-космических сил РФ мощно разгромили киевского врага в Курской области. Дуэт крылатых нанёс удар в ночное время по скоплению живой силы ВСУ, сообщает Минобороны России.

Момент атаки истребителей Су-30см и Су-35с по ВСУ. Обложка © Минобороны России

Асы смогли уничтожить технику украинской армии, которая находилась в приграничных районах под Курском. Удар нанесли по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведчики подтвердили уничтожение целей, после чего крылатый дуэт вернулся на аэродром вылета.

Истребители Су-30см и Су-35с ВС РФ. Обложка © Минобороны России