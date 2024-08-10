В Китае запустили первый туристический поезд "Чанлюйхао", проходящий через Россию
Россия и Китай запустили первый экскурсионный туристический поезд "Чанлюйхао"
Туристический и экскурсионный железнодорожный состав "Чанлюйхао". Обложка © VK / Генеральное консульство России в Шэньяне
В городе Хуньчунь на северо-востоке Китая, прошла торжественная церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао". В будущем транспорт может доходить до Москвы. Об этом сообщило генеральное консульство России в Шэньяне.
Туристический и экскурсионный железнодорожный состав "Чанлюйхао". Фото © VK / Генеральное консульство России в Шэньяне
Как рассказали в генконсульстве, "Чанлюйхао" — это маршрут международного пассажирского поезда, реализовывать его планируют в несколько этапов: вдоль реки Туманная на территории Китая, Хуньчунь — Владивосток, и Хуньчунь — Владивосток — Москва. В церемонии запуска первого рейса прошел научный симпозиум "Туризм как движущая сила развития экономического сотрудничества Северо-Востока Китая".
Кстати, говоря про путешествия, гости из Китая чаще других посещали выставку "Россия", которая проходила на ВДНХ в Москве. Помимо граждан Поднебесной, форум также притягивал туристов из Белоруссии, Дании, Франции и Казахстана. В топ-10 вошли и граждане Германии, ОАЭ, Австрии, Азербайджана и США.