В Китае запустили первый туристический поезд "Чанлюйхао", проходящий через Россию

В городе Хуньчунь на северо-востоке Китая, прошла торжественная церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао". В будущем транспорт может доходить до Москвы. Об этом сообщило генеральное консульство России в Шэньяне.

Туристический и экскурсионный железнодорожный состав "Чанлюйхао". Фото © VK / Генеральное консульство России в Шэньяне

Как рассказали в генконсульстве, "Чанлюйхао" — это маршрут международного пассажирского поезда, реализовывать его планируют в несколько этапов: вдоль реки Туманная на территории Китая, Хуньчунь — Владивосток, и Хуньчунь — Владивосток — Москва. В церемонии запуска первого рейса прошел научный симпозиум "Туризм как движущая сила развития экономического сотрудничества Северо-Востока Китая".