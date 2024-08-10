Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 11:16

В Китае запустили первый туристический поезд "Чанлюйхао", проходящий через Россию

Россия и Китай запустили первый экскурсионный туристический поезд "Чанлюйхао"

Туристический и экскурсионный железнодорожный состав "Чанлюйхао". Обложка © VK / Генеральное консульство России в Шэньяне

Туристический и экскурсионный железнодорожный состав "Чанлюйхао". Обложка © VK / Генеральное консульство России в Шэньяне

В городе Хуньчунь на северо-востоке Китая, прошла торжественная церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао". В будущем транспорт может доходить до Москвы. Об этом сообщило генеральное консульство России в Шэньяне.

Туристический и экскурсионный железнодорожный состав "Чанлюйхао". Фото © VK / Генеральное консульство России в Шэньяне

Туристический и экскурсионный железнодорожный состав "Чанлюйхао". Фото © VK / Генеральное консульство России в Шэньяне

Как рассказали в генконсульстве, "Чанлюйхао" — это маршрут международного пассажирского поезда, реализовывать его планируют в несколько этапов: вдоль реки Туманная на территории Китая, Хуньчунь — Владивосток, и Хуньчунь — Владивосток — Москва. В церемонии запуска первого рейса прошел научный симпозиум "Туризм как движущая сила развития экономического сотрудничества Северо-Востока Китая".

"Долго и нежно общался": К пандам в Московский зоопарк приехал ветеринар из Китая, и Жуи его узнал
"Долго и нежно общался": К пандам в Московский зоопарк приехал ветеринар из Китая, и Жуи его узнал

Кстати, говоря про путешествия, гости из Китая чаще других посещали выставку "Россия", которая проходила на ВДНХ в Москве. Помимо граждан Поднебесной, форум также притягивал туристов из Белоруссии, Дании, Франции и Казахстана. В топ-10 вошли и граждане Германии, ОАЭ, Австрии, Азербайджана и США.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Китай
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров