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10 августа, 15:36

Астролог раскрыла секреты, которые помогут влюбить в себя любой знак зодиака

Астролог Асеева: Для Раков важна эмоциональная близость, а для Дев — выгода

У каждого знака зодиака есть определённая черта характера, зная которую можно выстроить с партнёром идеальные и крепкие отношения. Подробности о каждом рассказала астролог Жанна Асеева в беседе с "Москвой 24".

По словам специалиста, для Раков, Скорпионов и Рыб в отношениях важна эмоциональная близость. В общении с ними надо открываться без остатка. Порой с представителями водной стихии можно не только обсудить глубокие вопросы мироздания, но и просто помолчать.

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Для воздушных знаков — Близнецов, Весов и Водолеев — важен интеллектуальный контакт и дружеские отношения. По словам астролога, чем чаще вы будете заниматься с партнёром совместными делами, тем будет крепче союз. Кроме того, для них важно, чтобы вторая половинка была лёгкой на подъём и была в постоянном контакте с социумом.

Земные знаки зодиака — Телец, Дева, Козерог — ценят в отношениях стабильность и материальную выгоду. Одно из первых мест у них занимает социальный статус. Лучше, если их партнёром будет карьерист. Также вторая половина должна тщательно следить за своим здоровьем и гигиеной и помогать с бытовыми делами.

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Овнам, Львам и Стрельцам важны страсть и динамика, отметила Асеева. Огненным знакам нравится конкуренция с партнёром, при этом именно их надо ставить на пьедестал почёта. Также союз будет крепким, если вторая половинка будет часто восхищаться ими, проявлять дружелюбие и гостеприимство.

Ранее были названы четыре знака зодиака, которых ждёт судьбоносная встреча в августе. В частности, Ретроградный Меркурий подкинет немало сюрпризов, в том числе и в сфере любви, Овнам.

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Алёна Зиновьева
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