Российские военные разгромили Иностранный легион ВСУ под Харьковом 10 августа, 10:56 ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска нанесли удар по нескольким бригадам ВСУ, а также по наёмникам Иностранного легиона на Волчанском и Липцовском направлениях, противник за сутки потерял до 95 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, наёмникам Иностранного легиона, а также 125-й и 228-й бригад теробороны", — уточнили в ведомстве.

Украинская армия лишилась до 95 военнослужащих, четырёх пикапов, гаубицы Д-20, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30, добавили в министерстве.

Накануне сообщалось, что Армия России ударила по военным объектам на Украине гибридом бомбы и ракеты в ответ на вылазку ВСУ в приграничные районы Курской области. Новинки очень похожи на корректируемые авиационные бомбы КАБы. Единственно, что их различает — двигатель.

Авторы Татьяна Миссуми