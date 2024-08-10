ВСУ за сутки потеряли до 680 бойцов в зоне группировки "Юг" в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 680 бойцов в зоне ответственности группировки "Юг" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 10 августа.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово ДНР", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что ВСУ также лишились четырёх автомобилей, трёх гаубиц Д-20, самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы "Мста-Б", английского орудия L-119.