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Регион
10 августа, 11:05

ВСУ за сутки потеряли до 680 бойцов в зоне группировки "Юг" в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 680 бойцов в зоне ответственности группировки "Юг" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 10 августа.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово ДНР", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что ВСУ также лишились четырёх автомобилей, трёх гаубиц Д-20, самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы "Мста-Б", английского орудия L-119.

ВСУ потеряли 660 солдат и два БТР в боях с российскими войсками "Юг"
ВСУ потеряли 660 солдат и два БТР в боях с российскими войсками "Юг"

А ранее Life.ru писал, что ВСУ потеряли до 220 военных и 6 танков в зоне действий группировки "Север". По данным Минобороны РФ, украинские войска также лишились шести танков и двух установок зенитных ракетных комплексов "Бук".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Дарья Нарыкова
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