"Калашников" представил новый пулемёт для Российской Армии
Концерн "Калашников" показал ручной пулемёт РПЛ-20 с подствольным гранатомётом
Ручной пулемёт РПЛ-20. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Концерн "Калашников" представил новый ручной пулемёт калибра 5,45 миллиметров для Вооружённых сил (ВС) России, а также подствольный гранатомёт ГП-46 для него.
"Показываем наш новый перспективный легкий пулемёт РПЛ-20 калибра 5,45 мм, а также перспективный подствольный гранатомётный комплекс ГП-46", — указал главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев в беседе с журналистами во время презентации.
Пулемёт РПЛ-20 позволяет создать высокую плотность стрельбы за счёт использования ленты вместимостью 100-200 патронов. По словам специалистов, новое вооружение предназначается для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и групп спецназначения.
А ранее Life.ru рассказывал, что концерн "Калашников" запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотниками "Гранат-4". Вооружение активно используется ВС РФ для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне СВО.