"Калашников" представил новый пулемёт для Российской Армии

Концерн "Калашников" представил новый ручной пулемёт калибра 5,45 миллиметров для Вооружённых сил (ВС) России, а также подствольный гранатомёт ГП-46 для него.

"Показываем наш новый перспективный легкий пулемёт РПЛ-20 калибра 5,45 мм, а также перспективный подствольный гранатомётный комплекс ГП-46", — указал главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев в беседе с журналистами во время презентации.

Пулемёт РПЛ-20 позволяет создать высокую плотность стрельбы за счёт использования ленты вместимостью 100-200 патронов. По словам специалистов, новое вооружение предназначается для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и групп спецназначения.