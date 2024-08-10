Суд Москвы арестовал главу Сергиева Посада Акулова до 9 октября за взятки

Обвинённого в коррупции главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова арестовали на два месяца — до 9 октября. Об этом уведомили в прокуратуре Московской области, которая контролирует ход уголовного дела.

"Представитель прокуратуры Московской области поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Тверской районный суд г. Москвы, с учётом приведённых доводов, удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 9 октября 2024 года", — указано в сообщении.

При вынесении решения, суд принял во внимание возможность Акулова скрыться от правосудия, а также попытаться оказать давление на свидетелей, добиваясь от них более выгодных для себя показаний и препятствуя следствию. Сейчас правоохранители проверяют чиновника на причастность к другим коррупционным действиям.