Суд Москвы арестовал главу Сергиева Посада Акулова до 9 октября за взятки
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Обложка © Администрация Сергиево-Посадского городского округа
Обвинённого в коррупции главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова арестовали на два месяца — до 9 октября. Об этом уведомили в прокуратуре Московской области, которая контролирует ход уголовного дела.
"Представитель прокуратуры Московской области поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Тверской районный суд г. Москвы, с учётом приведённых доводов, удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 9 октября 2024 года", — указано в сообщении.
При вынесении решения, суд принял во внимание возможность Акулова скрыться от правосудия, а также попытаться оказать давление на свидетелей, добиваясь от них более выгодных для себя показаний и препятствуя следствию. Сейчас правоохранители проверяют чиновника на причастность к другим коррупционным действиям.
Напомним, что о задержании Акулова и руководительницы местного МФЦ, которая получила должность благодаря покровительству главы городского округа, по подозрению во взятках стало известно сегодня. Следствие считает, что начальница МФЦ Сергиева-Посада платила чиновнику откаты взамен на патронаж и помощь с карьерным продвижением. В частности, она фиктивно трудоустроила в центр пятерых сотрудников, чью зарплату забирала себе. В итоге ущерб бюджету составил более 15 миллионов рублей.