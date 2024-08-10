Мурашки оказались ранним симптомом рассеянного склероза

Повышенная утомляемость, ухудшение зрения и онемение конечностей могут быть симптомами такого заболевания, как рассеянный склероз. Об этом заявила "Газете.ru" невролог Клиники Фомина в Сочи Анна Ботина.

"При рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют миелиновое покрытие нервных волокон в головном и спинном мозге. Симптомы зависят от того, где возник очаг демиелинизации", — рассказала медик.

В начале заболевания может отмечаться слабость, шаткость при ходьбе, трудности в запоминании, головокружение. Кроме того, при рассеянном склерозе часто поражается зрительный нерв. У больного может наблюдаться раздвоение картинки, выпадение половины поля зрения и даже слепота. Потеря чувствительности в руках или ногах также может говорить о склерозе.

"Часто встречается онемение, покалывание или ощущение "ползания мурашек" в конечностях, а также снижение или потеря чувствительности в руках, ногах или на туловище. Возможны слабость в одной или в нескольких конечностях, нарушение координации и равновесия при ходьбе, могут быть трудности при выполнении точных движений", — рассказала невролог.

Если вы заметили у себя эти симптомы, то следует немедленно обратиться к врачу. Для подтверждения рассеянного склероза понадобится спинномозговая пункция, заключила врач.