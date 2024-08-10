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10 августа, 13:51

Назван единственный способ узнать, живём ли мы в "матрице"

Доцент Сошников: Симуляцию можно распознать, если создатели экономят ресурсы

Эксперимент учёных Калифорнийского политехнического университета вряд ли поможет выяснить: живём мы в симуляции, похожей на компьютерную игру, или нет. Таким мнением поделился доцент кафедры "Вычислительная математика и программирование" Московского авиационного университета Дмитрий Сошников с "Газетой.ru".

О том, что учёные США хотят провести серию экспериментов, рассказал бывший сотрудник NASA, физик Томас Кэмпбелл в своей статье "On testing the simulation theory" ("О проверке теории имитационного моделирования") ещё в 2017 году. Спустя семь лет американцы всё-таки приступили к первому этапу своей работы.

Девушка в шоке обнаружила, что все мы живём в симуляции, увидев в отражении несуществующее облако
Девушка в шоке обнаружила, что все мы живём в симуляции, увидев в отражении несуществующее облако

"Эксперимент, по моему мнению, скорее может дать какие-то убедительные доводы "за" или "против" симуляции, нежели окончательно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, поскольку все рассуждения в статье строятся на предположении "экономной симуляции", — отметил Сошников.

Он отметил, что в случае, если вычислительные ресурсы бесконечны, то способа понять, живём мы в матрице или нет, не существует. Другое дело, если создатели экономят их.

"Если принять такое допущение, то можно себе представить, что не нужно симулировать то, что человек не видит, — нужно симулировать только ту реальность, которая развертывается перед глазами у человека, погруженного в симуляцию. Это достаточно понятная идея, она используется во всех компьютерных играх", — объяснил Сошников.

Ранее выяснить, живёт ли человечество в компьютерной симуляции, пытался британский физик. Он даже нашёл способ, как это сделать, — при помощи обнаружения битов информации. У информации есть масса, а физическая реальность состоит из битов. Поэтому законы физики можно сравнить со строками кода.

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freepik

Алёна Зиновьева
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