Назван единственный способ узнать, живём ли мы в "матрице"

Эксперимент учёных Калифорнийского политехнического университета вряд ли поможет выяснить: живём мы в симуляции, похожей на компьютерную игру, или нет. Таким мнением поделился доцент кафедры "Вычислительная математика и программирование" Московского авиационного университета Дмитрий Сошников с "Газетой.ru".

О том, что учёные США хотят провести серию экспериментов, рассказал бывший сотрудник NASA, физик Томас Кэмпбелл в своей статье "On testing the simulation theory" ("О проверке теории имитационного моделирования") ещё в 2017 году. Спустя семь лет американцы всё-таки приступили к первому этапу своей работы.

"Эксперимент, по моему мнению, скорее может дать какие-то убедительные доводы "за" или "против" симуляции, нежели окончательно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, поскольку все рассуждения в статье строятся на предположении "экономной симуляции", — отметил Сошников.

Он отметил, что в случае, если вычислительные ресурсы бесконечны, то способа понять, живём мы в матрице или нет, не существует. Другое дело, если создатели экономят их.

"Если принять такое допущение, то можно себе представить, что не нужно симулировать то, что человек не видит, — нужно симулировать только ту реальность, которая развертывается перед глазами у человека, погруженного в симуляцию. Это достаточно понятная идея, она используется во всех компьютерных играх", — объяснил Сошников.