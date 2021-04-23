Девушка в шоке обнаружила, что все мы живём в симуляции, увидев в отражении несуществующее облако

Пользовательница TikTok catarroseco стала свидетельницей странного случая, который убедил её в том, что вся наша жизнь — обман. Отдыхая на заднем дворе, девушка заметила, что в отражении соседского окна за её домом плывут огромные облака. Всё бы ничего, но, посмотрев на дом напрямую, блогерша в ужасе осознала, что никаких облаков на самом деле нет. Объяснение этому она придумала только одно.

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Кадры из видео © TikTok / catarroseco

Ситуация так впечатлила аргентинку, что она даже специально завела TikTok-аккаунт, чтобы поделиться ею с миром. Когда catarroseco опубликовала запись, она тут же стала вирусной. Вот только не все разделили восторг девушки по поводу её открытия.

Кадры из видео © TikTok / catarroseco

Вместо того чтобы впадать в экзистенциальный кризис из-за "жизни в симуляции", они подняли девушку на смех. В очередной раз вся мистика разбилась о законы физики. Ведь всем понятно — облака видны исключительно в стёклах потому, что окно находится значительно выше блогерши.

Видео называется: "Скажи мне, что ты американец, не говоря этого напрямую" forrestkral

"Доказательство, что мы живём в симуляции?" Нет, доказательство того, что окно расположено выше, чем ты jetsettoday

Они просто за домом... daliymemescrap

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