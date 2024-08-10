На севере Киргизии зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5

Сейсмическая активность магнитудой 4,5 зафиксирована в Таласской области на севере Киргизии. Об этом свидетельствуют данные национального института сейсмологии страны.

Согласно сведениям мониторинга, землетрясение магнитудой 4,5 началось сегодня около 11:26 по местному времени (8:26 по Москве). Очаг располагался в 20 километрах южнее села Ынтымак, что находится на удалении 28 километров от областного центра — города Таласа. Местное МЧС уведомило об отсутствии пострадавших и разрушений в результате толчков.

"В населённых пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Маданият, Ынтымак, Козучак — 3 балла, в сёлах Атай Огонбаева, Калба, Кум-Арык, Озгерюш и в городе Талас — 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте.