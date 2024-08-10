Канадская каноистка Винсент установила мировой рекорд на Олимпиаде в Париже

Канадская спортсменка Кэти Винсент смогла побить существовавший мировой рекорд и установить новый в состязании каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Париже.

Винсент смогла завершить заплыв с результатом в 44,12 секунды. На второй позиции с минимальным отрывом оказалась американка Невин Харрисон (44,13). А бронзовая медаль ушла кубинке Сирило Ярислидис (44,36).

Ранее сообщалось, что россиянин Захар Петров финишировал четвёртым на Олимпиаде в Париже в каноэ-одиночках на дистанции 1 000 метров. В финале он претендовал на медаль, и после половины дистанции шёл вторым. Однако финиш лучше удался его соперникам, и Петров занял четвёртое место, показав результат 3 минуты 45,28 секунды.