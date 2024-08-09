Каноист Петров последним из россиян завершил выступление на Олимпиаде, к сожалению, без медали

Россиянин Захар Петров финишировал четвёртым на Олимпиаде в Париже в каноэ-одиночках на дистанции 1 000 метров.

В финале он претендовал на медаль, и после половины дистанции шёл вторым. Однако финиш лучше удался его соперникам, и Петров занял четвёртое место, показав результат 3 минуты 45,28 секунды.

В похожей ситуации оказались 8 августа каноисты из России. Алексей Коровашков и Захар Петров до последнего парни шли на медаль, но в итоге заняли 4-место.