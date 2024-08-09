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9 августа, 12:17

Каноист Петров последним из россиян завершил выступление на Олимпиаде, к сожалению, без медали

Российский каноист Петров занял четвертое место на ОИ на дистанции 1 000 метров

Российский каноист Захар Петров. Обложка © VK / Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Российский каноист Захар Петров. Обложка © VK / Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Россиянин Захар Петров финишировал четвёртым на Олимпиаде в Париже в каноэ-одиночках на дистанции 1 000 метров.

В финале он претендовал на медаль, и после половины дистанции шёл вторым. Однако финиш лучше удался его соперникам, и Петров занял четвёртое место, показав результат 3 минуты 45,28 секунды.

В похожей ситуации оказались 8 августа каноисты из России. Алексей Коровашков и Захар Петров до последнего парни шли на медаль, но в итоге заняли 4-место.

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Таким образом наш каноист последним из 15 допущенных россиян завершил выступление на Олимпиаде в Париже. Единственная медаль атлетов из России – серебро – завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира.

Александра Вишнякова
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