Каноист Петров последним из россиян завершил выступление на Олимпиаде, к сожалению, без медали
Российский каноист Петров занял четвертое место на ОИ на дистанции 1 000 метров
Российский каноист Захар Петров. Обложка © VK / Федерация гребли на байдарках и каноэ России
Россиянин Захар Петров финишировал четвёртым на Олимпиаде в Париже в каноэ-одиночках на дистанции 1 000 метров.
В финале он претендовал на медаль, и после половины дистанции шёл вторым. Однако финиш лучше удался его соперникам, и Петров занял четвёртое место, показав результат 3 минуты 45,28 секунды.
В похожей ситуации оказались 8 августа каноисты из России. Алексей Коровашков и Захар Петров до последнего парни шли на медаль, но в итоге заняли 4-место.
Таким образом наш каноист последним из 15 допущенных россиян завершил выступление на Олимпиаде в Париже. Единственная медаль атлетов из России – серебро – завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира.