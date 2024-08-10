Российский рядовой в одиночку атаковал опорник ВСУ и расчистил путь штурмовикам Минобороны РФ рассказало о подвигах рядового Макаркина и капитана Аргодяева 10 августа, 14:09 Росссийские военные на позициях. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны РФ рассказало о подвиге рядового Константина Макаркина и капитана Риналя Аргодяева, оба военнослужащих своей смелостью и решительностью помогли российским войскам продвинуться вперёд. Так, Константин в одиночку бросился к опорному пункту ВСУ.

"Передвигаясь под прикрытием танкового огня и огня боевой машины пехоты, Константин одним из первых молниеносным рывком сократил дистанцию до окопов противника и атаковал врага. Прорвав оборону, Константин создал условия для проникновения штурмовой группы на позиции противника", — поделились в ведомстве.

Далее российские штурмовики зачистили вражеский опорник и заняли его, трижды отразив попытки ВСУ вновь занять утраченные позиции. Что касается подвига Риналя, то он руководил обороной нескольких подразделений на одном из самых смертоносных направлений. Военнослужащий провёл разведку с воздуха и заметил огромное число украинских солдат, готовящихся ударить по позициям ВС РФ.

Риналь пошёл ва-банк и открыл внезапный огонь по противнику из гранатомёта АГС-17, не боясь быть замеченным и подставиться под удар. Противник не ожидал, что будет обнаружен так быстро и растерялся. Пользуясь этим замешательством, Риналь скорректировал огонь и продолжил обстрел по распавшимся вражеским группам. Украинские солдаты бросили раненых и отступили.

Ранее сообщалось, что боец морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Марк на БТР-82А смог в одиночку прорвать линию обороны ВСУ во время освобождения Урожайного. Героическое видео обнародовали в Министерстве обороны России и отметили, что военнослужащего уже представили к награде.

Авторы Татьяна Миссуми