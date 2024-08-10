Мужчинам назвали веские причины выкинуть все тесные трусы

Слишком тесное нижнее бельё может не только доставлять дикий дискомфорт мужчине, но и стать причиной возникновения неприятных последствий. Об этом заявил "Газете.ru" врач-уролог сети клиник "Клиника Фомина" Артём Локтев.

По словам медика, натирающие трусы могут вызвать раздражение у мужчины внизу и увеличить риск развития варикоцеле. Эта болезнь характеризуется варикозным расширением вен семенных канатиков в мошонке.

"Это может приводить к снижению фертильности, болевому синдрому, а также к уменьшению яичка в размере", — рассказал врач.

Он добавил, что не стоит выбирать трусы из полиэстера и нейлона. Эта ткань плохо пропускает воздух и впитывает влагу, а значит, создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Это может привести к инфекциям и дерматиту.

"Старайтесь покупать однотонное бельё без рисунков. Нижнее бельё, изготовленное из некачественных материалов с использованием вредных красителей и химикатов, может вызывать аллергические реакции и раздражение кожи", — рассказал Локтев.