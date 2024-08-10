Мужчинам назвали веские причины выкинуть все тесные трусы
Врач Локтев: Слишком тесное нижнее бельё ведёт к варикозу вен мошонки
Слишком тесное нижнее бельё может не только доставлять дикий дискомфорт мужчине, но и стать причиной возникновения неприятных последствий. Об этом заявил "Газете.ru" врач-уролог сети клиник "Клиника Фомина" Артём Локтев.
По словам медика, натирающие трусы могут вызвать раздражение у мужчины внизу и увеличить риск развития варикоцеле. Эта болезнь характеризуется варикозным расширением вен семенных канатиков в мошонке.
"Это может приводить к снижению фертильности, болевому синдрому, а также к уменьшению яичка в размере", — рассказал врач.
Он добавил, что не стоит выбирать трусы из полиэстера и нейлона. Эта ткань плохо пропускает воздух и впитывает влагу, а значит, создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Это может привести к инфекциям и дерматиту.
"Старайтесь покупать однотонное бельё без рисунков. Нижнее бельё, изготовленное из некачественных материалов с использованием вредных красителей и химикатов, может вызывать аллергические реакции и раздражение кожи", — рассказал Локтев.
Ранее мужчинам назвали неочевидную причину ранней импотенции. И это подогрев сидений в салоне автомобиля. Повышение температуры способствует слишком ранней активации и гибели сперматозоидов, ещё до попадания в организм женщины. Поэтому настороженно надо отнестись к сиденьям с подогревом, особенно если предстоит ехать долго.