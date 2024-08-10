В Петербурге парень ушёл в гости к соседу, через 2 дня их обоих нашли мёртвыми

В одной из квартир Приморского района Петербурга нашли мёртвыми двух молодых людей — хозяина жилища и его соседа. На телах не было следов насилия, пишет "Фонтанка".

Всё началось с того, что 56-летняя местная жительница в течении двух дней не могла связаться со своим 23-летним сыном, который предупредил, что зайдёт к соседу по их десятиэтажному дому, и после этого пропал. Сам жилец многоэтажки тоже не реагировал на стук в дверь. В ночь на пятницу женщина обратилась за помощью к полицейским, объяснив, что её сын всегда оставался на связи и никогда прежде не давал подобных поводов для беспокойства. К слову, парень работал курьером.

Полиция и спасатели приехали достаточно быстро. К этому моменту из-за двери квартиры, куда ушёл погостить пропавший молодой человек, уже шёл трупный запах. Дверь вскрыли, в квартире лежали трупы пропавшего молодого человека и 24-летнего хозяина жилья. Предварительно, на телах не обнаружили следов насилия. Правоохранители выясняют, что случилось.