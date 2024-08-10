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10 августа, 19:22

Эвакуированных из Курской области детей-сирот разместили на базе в Серпухове

Эвакуированные дети. Обложка © Telegram / Здоровое Отечество

Эвакуированные дети. Обложка © Telegram / Здоровое Отечество

Детей из Курской области, оставшихся без попечения родителей, радушно приняли на спортивной базе в подмосковном Серпухове. Всего приехало 100 сирот, в их числе 33 ребёнка с инвалидностью. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К приезду детей воспитатели Центра содействия семейному воспитанию "Пересвет" подготовили программу психологической и спортивной реабилитации. Их ждут занятия на игровых площадках базы "Лесная опушка", а также в бассейне. Для прибывших сирот предусмотрено пятиразовое питание.

"Детей ждёт солевая и травяная баня, занятия спортом с российскими чемпионами, эстафеты, занятия с педагогами и психологами, посещение служб в православных храмах, обширная программа кинотеатра на территории базы и детская библиотека", — говорится в релизе пресс-службы движения "Здоровое Отечество".

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По словам руководителя движения Екатерины Лещинской, сейчас важно поддержать моральное состояние и позитивный настрой детей.

"Самое главное, что дети благополучно добрались и находятся в безопасности. Уже сегодня утром они радуются тому, что над ними летают не военные, а гражданские самолёты, пропали паника и страх", — подчеркнула она.

Ранее Life.ru писал, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. Всего развёрнуто 60 пунктов временного размещения в восьми регионах страны. 26 из них находятся непосредственно в Курской области. Аналогичные ПВР работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Алёна Зиновьева
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