Эвакуированных из Курской области детей-сирот разместили на базе в Серпухове

Детей из Курской области, оставшихся без попечения родителей, радушно приняли на спортивной базе в подмосковном Серпухове. Всего приехало 100 сирот, в их числе 33 ребёнка с инвалидностью. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К приезду детей воспитатели Центра содействия семейному воспитанию "Пересвет" подготовили программу психологической и спортивной реабилитации. Их ждут занятия на игровых площадках базы "Лесная опушка", а также в бассейне. Для прибывших сирот предусмотрено пятиразовое питание.

"Детей ждёт солевая и травяная баня, занятия спортом с российскими чемпионами, эстафеты, занятия с педагогами и психологами, посещение служб в православных храмах, обширная программа кинотеатра на территории базы и детская библиотека", — говорится в релизе пресс-службы движения "Здоровое Отечество".

По словам руководителя движения Екатерины Лещинской, сейчас важно поддержать моральное состояние и позитивный настрой детей.

"Самое главное, что дети благополучно добрались и находятся в безопасности. Уже сегодня утром они радуются тому, что над ними летают не военные, а гражданские самолёты, пропали паника и страх", — подчеркнула она.