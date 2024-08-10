Мурашко прибыл в Курскую область с проверкой больниц, принимающих раненых Мурашко провёл в Курской области совещание по организации медпомощи раненым 10 августа, 14:39 Михаил Мурашко проводит совещание в Курской области. Обложка © Telegram / Минздрав России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил Курскую область и провёл там совещание по вопросу организации медицинской помощи пациентам, в частности пострадавшим в результате атаки ВСУ на регион. Об этом говорится в телеграм-каанле Минздрава РФ.

"Сегодня мы заслушаем выступление каждого, "сверим часы" и скоординируем планы для усиления работы, в том числе, по направлению пациентов, находящихся в ПВР, и профилактических мероприятий для предотвращения инфекций", — цитирует чиновника ведомство.

Мурашко подчеркнул, что сейчас создана чёткая маршрутизация по плановым и экстренным больным, чтобы ускорить оказание помощи раненым в ходе украинских обстрелов. Министр отметил, что в регионе есть резервный коечный фонд, достаточно медикаментов, а также медперсонала для выполнения поставленных задач.

Авторы Татьяна Миссуми