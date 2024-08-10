Мурашко прибыл в Курскую область с проверкой больниц, принимающих раненых
Мурашко провёл в Курской области совещание по организации медпомощи раненым
Михаил Мурашко проводит совещание в Курской области. Обложка © Telegram / Минздрав России
Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил Курскую область и провёл там совещание по вопросу организации медицинской помощи пациентам, в частности пострадавшим в результате атаки ВСУ на регион. Об этом говорится в телеграм-каанле Минздрава РФ.
"Сегодня мы заслушаем выступление каждого, "сверим часы" и скоординируем планы для усиления работы, в том числе, по направлению пациентов, находящихся в ПВР, и профилактических мероприятий для предотвращения инфекций", — цитирует чиновника ведомство.
Мурашко подчеркнул, что сейчас создана чёткая маршрутизация по плановым и экстренным больным, чтобы ускорить оказание помощи раненым в ходе украинских обстрелов. Министр отметил, что в регионе есть резервный коечный фонд, достаточно медикаментов, а также медперсонала для выполнения поставленных задач.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, начиная с 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. С российской стороны пострадавшими числятся 66 мирных жителя, в том числе 9 детей, есть и погибшие.