Гладков: Число пострадавших при ударах ВСУ по Белгородской области возросло до 4
Гладков на месте ЧП. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Количество пострадавших от массированных ударов ВСУ по Белгородской области возросло до четырёх. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Грайвороновском городском округе под украинский удар попал гражданский автомобиль с двумя женщинами. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
"Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль. Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины. Бригады скорой, оперативно прибывшие на место, забрали обеих пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал губернатор.
Он также уточнил, что в двух районах региона — Волоконовском и Белгородском — взорвавшиеся БПЛА повредили транспортные средства. Также ВСУ дважды за день нанесли удары по Шебекино. Пострадал один гражданский, его госпитализировали, ранее днём была ранена женщина, она тоже в больнице. В городе повреждены несколько домов и перебита газовая труба. Оперативные службы продолжают уточнять последствия прилётов.
"Город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В результате последнего обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", — рассказал Гладков.
Украинская армия ведёт массированные обстрелы Белгородчины уже не первый день. Напомним, что накануне в небе региона появилось множество беспилотников противника. Российские средства ПВО сбили 29 аппаратов самолётного типа.