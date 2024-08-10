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10 августа, 17:10

ВСУ запустили 11 натовских снарядов в сторону Донецка и Горловки

ВСУ выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в центре контроля и координации по вопросам преступлений Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.45 — населённый пункт Желанное Второе — город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что с 14.45 до 18.50 мск ВСУ выпустили шесть снарядов, поставленных Киеву западными партнёрами.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские войска ударили по жилому кварталу Горловки Донецкой Народной Республики. В результате атаки ранения получили 14 мирных жителей. Информация о пострадавших уточняется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Мышляева
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