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Регион
10 августа, 18:34

В Турции решили возобновить доступ к Instagram*

В Турции решили разблокировать доступ к социальной Instagram*. Об этом объявил глава Министерства транспорта и инфраструктуры государства Абдулкадир Уралоглу.

"В результате наших переговоров с представителями Instagram* мы снимем блокировку доступа с 21.30 после их обещания выполнить наши требования", — написал он в личном аккаунте в соцсети X.

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Напомним, что Instagram* в Турции был заблокирован утром 2 августа. Известно, что так распорядился Совет по технологиям и коммуникациям страны, однако причины такого решения не озвучивались.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Юрий Лысенко
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