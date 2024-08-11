Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 00:57

Альпинист сорвался с высоты 3,9 километра при попытке покорить Монблан

Попытка альпиниста покорить горный массив Монблан на севере Италии завершилась трагедией. Экстремал сорвался с высоты 3,9 тысячи метров в районе перевала Колле Экклес. Выжить бедолаге не удалось, сообщила местная газета Adnkronos.

"Альпийская спасательная служба Валле д'Аоста вмешалась сегодня утром, около 6:00, чтобы найти альпиниста, который умер после падения на Колле Экклес", — гласит заметка.

Известно, что погибший совершал восхождение в компании ещё двоих человек. Они не пострадали. Прервавшие поход альпинисты будут допрошены для установления причин произошедшего.

Гигантские булыжники едва не раздавили россиян в Турции
Гигантские булыжники едва не раздавили россиян в Турции

Гораздо больше повезло туристу в Мурманской области, который выжил при падении с горы на пути к водопаду Девичьи Косы. Мужчина сорвался со склона не по своей вине. Он спасал девушку, которая оступилась при попытке сделать селфи.

Обложка ©

Unsplash / Heulwen Lewis

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Италия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров