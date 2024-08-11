Президент БК "Локомотив-Кубань" Ведищев станет главным тренером клуба

Главным тренером баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" в предстоящем сезоне 2024/25 станет президент команды Андрей Ведищев. Соответствующий анонс в соцсетях сделала пресс-служба спортивного коллектива.

"Уверен в этом решении и точно знаю, что нужно команде для прогресса и побед!" — прокомментировал кадровые перестановки Ведищев.

Днём ранее "Локомотив-Кубань" объявил о расторжении контракта с экс главным тренером Александером Секуличем, который пришёл в клуб летом 2022 года. Под руководством мэтра команда завоевала серебро в чемпионате Единой лиги ВТБ, а прошлый сезон завершила на четвёртом месте.