Президент БК "Локомотив-Кубань" Ведищев станет главным тренером клуба
Андрей Ведищев. Обложка © Telegram / Локомотив-Кубань
Главным тренером баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" в предстоящем сезоне 2024/25 станет президент команды Андрей Ведищев. Соответствующий анонс в соцсетях сделала пресс-служба спортивного коллектива.
"Уверен в этом решении и точно знаю, что нужно команде для прогресса и побед!" — прокомментировал кадровые перестановки Ведищев.
Днём ранее "Локомотив-Кубань" объявил о расторжении контракта с экс главным тренером Александером Секуличем, который пришёл в клуб летом 2022 года. Под руководством мэтра команда завоевала серебро в чемпионате Единой лиги ВТБ, а прошлый сезон завершила на четвёртом месте.
А тем временем в Париже завершилась финальная игра баскетбольного турнира Олимпиады. Обладателями золотых медалей стали спортсмены из США, которые одолели французскую команду с близким счётом 98:87. Третье же место заняла сборная Сербии.