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11 августа, 00:15

Грузинский атлет Талахадзе взял 470 кг и стал трёхкратным олимпийским чемпионом

Лаша Талахадзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talakhadzelasha_official

Лаша Талахадзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talakhadzelasha_official

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл третью по счёту Олимпиаду, победив в финале турнира в Париже. Оформить золотой хет-трик чемпиону Игр в Рио-де-Жанейро и Токио позволили феноменальные 470 килограммов по сумме классического двоеборья.

Ближайшему сопернику Талахадзе в лице представителя Армении Вараздата Лалаяна не хватило до результата победителя всего три килограмма. Тройку лидеров же замкнул бахрейнский тяжелоатлет Гор Минасян (461 килограмм). Состязание проходило в весовой категории свыше 102 килограммов.

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Обладателем олимпийского золота 10 августа стал и российский борец Магомед Рамазанов, представляющий на Играх сборную Болгарии. В финальной схватке "двойник Хабиба" встретился с трёхкратным чемпионом мира из Ирана Хасаном Яздани, который получил травму незадолго до решающего поединка.

Илья Пушкарев
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