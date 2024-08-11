Грузинский атлет Талахадзе взял 470 кг и стал трёхкратным олимпийским чемпионом
Лаша Талахадзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talakhadzelasha_official
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл третью по счёту Олимпиаду, победив в финале турнира в Париже. Оформить золотой хет-трик чемпиону Игр в Рио-де-Жанейро и Токио позволили феноменальные 470 килограммов по сумме классического двоеборья.
Ближайшему сопернику Талахадзе в лице представителя Армении Вараздата Лалаяна не хватило до результата победителя всего три килограмма. Тройку лидеров же замкнул бахрейнский тяжелоатлет Гор Минасян (461 килограмм). Состязание проходило в весовой категории свыше 102 килограммов.
Обладателем олимпийского золота 10 августа стал и российский борец Магомед Рамазанов, представляющий на Играх сборную Болгарии. В финальной схватке "двойник Хабиба" встретился с трёхкратным чемпионом мира из Ирана Хасаном Яздани, который получил травму незадолго до решающего поединка.