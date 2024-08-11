60 человек пострадали и один погиб при обрушении эскалатора на водопаде в Китае

Эскалатор у водопада Дэтянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР обрушился прямо под ногами у туристов. Инцидент произошёл 10 августа в 13:56 по местному времени, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление местных властей.

В результате происшествия пострадали 60 человек, они были экстренно госпитализированы. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Ещё одному туристу повезло меньше всех — от полученных травм бедолага скончался. В настоящий момент работа эскалатора остановлена. Причины нарушения целостности конструкции устанавливаются специалистами.