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11 августа, 02:04

60 человек пострадали и один погиб при обрушении эскалатора на водопаде в Китае

Водопад Дэтянь. Обложка © X / Chan Joe

Водопад Дэтянь. Обложка © X / Chan Joe

Эскалатор у водопада Дэтянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР обрушился прямо под ногами у туристов. Инцидент произошёл 10 августа в 13:56 по местному времени, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление местных властей.

В результате происшествия пострадали 60 человек, они были экстренно госпитализированы. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Ещё одному туристу повезло меньше всех — от полученных травм бедолага скончался. В настоящий момент работа эскалатора остановлена. Причины нарушения целостности конструкции устанавливаются специалистами.

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Страшная трагедия 10 августа произошла и на склоне горного массива Монблан на севере Италии. В попытке покорить вершину в компании тургруппы один из альпинистов сорвался с высоты 3,9 тысячи метров. К сожалению, чуда не произошло — мужчина погиб.

Илья Пушкарев
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