"Торнадо-С" разбила колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж РСЗО "Торнадо-С" разбил скопление бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ. Местонахождение противника установил беспилотник.
ВС РФ разбили колонну техники ВСУ. Видео © Минобороны РФ
"Расчёт современного РСЗО "Торнадо-С" поразил колонну бронированной техники ВСУ в Курской области. В результате уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", — заявили в оборонном ведомстве.
Недавно российские войска нанесли удар по американской реактивной системе залпового огня MLRS, которую разведка засекла у Новотроицкого. Единица техники и ещё около 15 человек личного состава были уничтожены. Дрону ВС РФ удалось снять происходящее.
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