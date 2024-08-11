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Регион
11 августа, 05:34

"Торнадо-С" разбила колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж РСЗО "Торнадо-С" разбил скопление бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ. Местонахождение противника установил беспилотник.

ВС РФ разбили колонну техники ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Расчёт современного РСЗО "Торнадо-С" поразил колонну бронированной техники ВСУ в Курской области. В результате уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", — заявили в оборонном ведомстве.

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Недавно российские войска нанесли удар по американской реактивной системе залпового огня MLRS, которую разведка засекла у Новотроицкого. Единица техники и ещё около 15 человек личного состава были уничтожены. Дрону ВС РФ удалось снять происходящее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Николай Рюмин
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