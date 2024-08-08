Российские ПВО перехватили РСЗО "Ольха" над Курской областью
Российские ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Около 11:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в докладе военного ведомства.
Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, им дали отпор. На данный момент бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, противник потерял 315 военнослужащих. К сожалению, есть погибли мирные жители. Сегодня стало известно, что не смог поразить ВС РФ и был вынужден отступить.
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