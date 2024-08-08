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8 августа, 09:31

Российские ПВО перехватили РСЗО "Ольха" над Курской областью

Российские ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Около 11:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в докладе военного ведомства.

Минобороны рассказало о ситуации в Курской области на 8 августа
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области на 8 августа

Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, им дали отпор. На данный момент бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, противник потерял 315 военнослужащих. К сожалению, есть погибли мирные жители. Сегодня стало известно, что не смог поразить ВС РФ и был вынужден отступить.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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