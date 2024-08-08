Российские ПВО перехватили РСЗО "Ольха" над Курской областью

Российские ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Около 11:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в докладе военного ведомства.