Земля и доли в бизнесе: Вскрылось, на что тратили награбленное поставщики некачественной брони в армию
РИАН: Поставщики некачественных бронежилетов для МО тратили деньги на активы
Фигуранты дела о поставе некачественных бронежилетов Минобороны РФ тратили полученные в рамках госконтракта деньги на разные активы — недвижимость и доли в компаниях. Это следует из материалов дела.
Так, ООО "ГК "Пикет", глава которого Андрей Есипов уже сидит в СИЗО, владеет долями — 25%-99% — в уставных капиталах пяти компаний, тремя земельными участками общей площадью 7200 квадратных метров, нежилым зданием площадью 1265,7 "квадратов" и денежными средствами на 22 банковских счетах.
Суд счёл имущество приобретённым на деньги, добытые преступным путём, и наложил на него арест. Как пишет РИА "Новости", также в документах указывается, что суд продлил арест всех трёх фигурантов до 3 сентября.
Напомним, о заключении Андрея Есипова в СИЗО стало известно в апреле. По версии следствия, он получил бронежилеты, не соответствовавшие условиям госконтракта, но всё равно поставил их в армию. Фигурант утверждает, что его оговорили, а средства защиты прошли экспертизу качества. Сумма ущерба от действий главы ГК "Пикет" оценивается в два миллиарда рублей.