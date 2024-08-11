Земля и доли в бизнесе: Вскрылось, на что тратили награбленное поставщики некачественной брони в армию

Фигуранты дела о поставе некачественных бронежилетов Минобороны РФ тратили полученные в рамках госконтракта деньги на разные активы — недвижимость и доли в компаниях. Это следует из материалов дела.

Так, ООО "ГК "Пикет", глава которого Андрей Есипов уже сидит в СИЗО, владеет долями — 25%-99% — в уставных капиталах пяти компаний, тремя земельными участками общей площадью 7200 квадратных метров, нежилым зданием площадью 1265,7 "квадратов" и денежными средствами на 22 банковских счетах.

Суд счёл имущество приобретённым на деньги, добытые преступным путём, и наложил на него арест. Как пишет РИА "Новости", также в документах указывается, что суд продлил арест всех трёх фигурантов до 3 сентября.