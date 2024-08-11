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11 августа, 07:42

"Икона дьявола": В РПЦ указали на антихристианскую выходку организаторов закрытия Олимпиады в Париже

Архиепископ Савва назвал "иконой дьявола" постер закрытия ОИ в Париже

Фрагмент постера закрытия ОИ-2024, на котором видна падающая на Землю фигура. Обложка © olympics.com

Фрагмент постера закрытия ОИ-2024, на котором видна падающая на Землю фигура. Обложка © olympics.com

Официальный постер закрытия Олимпийских игр в Париже является "иконой дьявола", считает замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва Тутунов. Священнослужитель сослался на строки из ветхозаветного писания пророка Исайи.

"Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы"... Другими словами, афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола", – написал архиепископ в своём телеграм-канале.

Призёрам Олимпиады в Париже пообещали заменить ржавые медали
Призёрам Олимпиады в Париже пообещали заменить ржавые медали

Недавно Организационный комитет Олимпиады в Париже отреагировали на претензии к организации Игр. Там частично согласились с критикой и выразили готовность признать, что "не всё было идеально". Утверждается, что в целом Олимпиада прошла на высоте и была организована очень достойно. Однако когда состязания начались, то выяснились некоторые шероховатости.

Николай Рюмин
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