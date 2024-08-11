"Икона дьявола": В РПЦ указали на антихристианскую выходку организаторов закрытия Олимпиады в Париже

Недавно Организационный комитет Олимпиады в Париже отреагировали на претензии к организации Игр. Там частично согласились с критикой и выразили готовность признать, что "не всё было идеально". Утверждается, что в целом Олимпиада прошла на высоте и была организована очень достойно. Однако когда состязания начались, то выяснились некоторые шероховатости.