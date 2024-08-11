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Регион
11 августа, 07:50

Все работы по открытию хостела для "маргиналов" на Таганке прекращены

СК: Действие договора на аренду площадей хостела на Таганке в Москве остановлено

Действие договора на аренду нежилого помещения на Таганке, в котором намеревались открыть хостел, прекращено по настоянию следствия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следкома.

"Помещения опечатаны, производство какой-либо деятельности на объекте прекращено", — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства опросили местных жителей, представителей районной управы, а также арендатора. Проверка продолжается.

Бастрыкин вмешался в скандал с хостелом для "маргиналов" на Таганке после статьи Life.ru
Бастрыкин вмешался в скандал с хостелом для "маргиналов" на Таганке после статьи Life.ru

Как рассказывал Life.ru, москвичи пытаются остановить строительство хостела площадью 3200 квадратов в жилом доме в центре города. Местные жители боятся, что всего за 280 рублей в сутки ночевать в отеле будут только маргиналы. Чтобы оградить себя от смутного соседства, горожане обратились в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию и планируют подать коллективный иск в суд. После нашей публикации глава СК Александр Бастрыкин поручил начать проверку.

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Freepik

Мария Любицкая
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