Все работы по открытию хостела для "маргиналов" на Таганке прекращены

Действие договора на аренду нежилого помещения на Таганке, в котором намеревались открыть хостел, прекращено по настоянию следствия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следкома.

Как рассказывал Life.ru, москвичи пытаются остановить строительство хостела площадью 3200 квадратов в жилом доме в центре города. Местные жители боятся, что всего за 280 рублей в сутки ночевать в отеле будут только маргиналы. Чтобы оградить себя от смутного соседства, горожане обратились в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию и планируют подать коллективный иск в суд. После нашей публикации глава СК Александр Бастрыкин поручил начать проверку.